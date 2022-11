Europei di volley | Manfredi | “Fortemente voluto il sorteggio a Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Al Teatro di Corte di Palazzo Reale ae in diretta su Sky Sport 24 si è svolto ilper la composizione delle pool dei CampionatiFemminili e Maschili 2023 di pallavolo. “Noi abbiamoquestoin città – ha dichiarato il sindaco– perchépurtroppo, non avendo ancora un palazzetto omologato per la pallavolo a livello internazionale, non ha potuto ospitare delle partite. Però abbiamo ottenuto dalla Federazione, e ringrazio il Presidente, che ilsi svolgesse qui in mondovisione e questo porta ancora di piùin questi circuiti internazionali.Riteniamo infatti lo sport un veicolo fondamentale ...