Betis | Pellegrini | 'Futuro? Mi piacerebbe allenare una nazionale'

Footballnews24.it

...muscolari hanno limitato le prestazioni di, che ha saltato 3 partite tra campionato e coppa per colpa di questi problemi fisici. Non ha giocato la sfida casalinga contro il Realin ......battere ilsarebbe un colpo grosso. Le qualità ci sono. Ma ci sono anche le assenze, soprattutto quella di Cavani che rimane in dubbio, che pesano per Gattuso. Di assenze ne ha anche,... Real Betis, Pellegrini non si fida: “Il Valencia ha cambiato molto il suo stile di gioco” «Difficile incontrare una persona così umile in un personaggio così popolare» dice di lui il suo allenatore Pellegrini. Chiunque sarebbe stato ... notte all’opera dei fratelli Marx. Capitano del Betis ...Valencia-Betis è una partita della quattordicesima giornata della Liga spagnola: dove vederla, le probabili formazioni e il pronostico.