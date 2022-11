Atp Finals Torino 2022 | incredibile volée in tuffo di Fritz contro Ruud VIDEO

Sono assolutamente da dimenticare leper Rafael Nadal . Il campione spagnolo, vincitore di 22 Slam, non ha mai trionfato nell'ultimo grande torneo stagionale e, seppur non da favorito, avrebbe voluto vincere a Torino. Il suo ...Le seconde teste di serie battono Glasspool ed Heliovaara. Ok anche la coppia terza del seeding: battuti Granollers e Zeballos Il martedì alle Nittodi Torino ha visto in campo i protagonisti del Gruppo Rosso nel torneo di doppio. La situazione nel girone è la seguente dopo le seconde partite: due vittorie per Ram - Salisbury, una per ...E' bastata la vittoria di un set da parte di Casper Ruud contro Taylor Fritz per eliminare il maiorchino. Alcaraz, nonostante l'assenza per infortunio, chiude così il 2022 da n.1.Cerimonia al PalaAlpitour in serata: lo spagnolo è il più giovane re di sempre a chiudere davantia tutti l'anno (non gioca dopo l'infortunio agli addominali) ...