Nasce Candy Factory | un operatore indipendente nel mercato italiano dei dolciumi

(Di martedì 15 novembre 2022) Bergamo. FVS SGR Spa e Clessidra Capital Credit SGR Spa hanno dato vita al Gruppofavorendo l’aggregazione di due storiche realtà industriali italiane del settore dolciario come Casa del Dolce e Liking (già partecipata da FVS SGR da dicembre 2021). L’investimento è condiviso con le famiglie Castellazzi (fondatrice di Casa del Dolce) e Corno (fondatrice di Liking), che rimarranno azionisti con una quota di minoranza qualificata di. Casa del Dolce, nata nel 1950 e con sede a Fara Gera d’Adda, è un’azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti dolciari per bambini. Grazie alla creatività, innovazione e attenzione alla persona, l’azienda è cresciuta in Italia ed all’estero, affiancando allo storico ‘Trinketto’ prodotti dolciari di varie tipologie e per ogni occasione di gioco ...