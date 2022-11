Ferisce la moglie con dieci coltellate | arrestato 37enne di Giugliano

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa colpito lacon. La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata mentre lui è stato bloccato eddai carabinieri. La vicenda è accaduta nella sera di ieri a, in provincia di Napoli. In manette è finito unincensurato del posto che dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione con la, ilha colpito la donna con una lama tagliente, non è chiaro se un cacciavite o un coltello. L’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Secondo quanto ricostruito dai militari l'uomo incensurato del posto, durante una discussione con la moglie, verosimilmente per motivi sentimentali, ha colpito la donna con una lama tagliente.