(Di martedì 15 novembre 2022) L'Unione europea ha annunciato un obiettivo più ambizioso per la lotta al cambiamentotico da Sharm El - Sheik, dove è in corso il vertice Onu sul."Siamo sulla buona strada per ...

L'Unione europea ha annunciato un obiettivo più ambizioso per la lotta al cambiamento climatico da Sharm El - Sheik, dove è in corso il vertice Onu sul clima,."Siamo sulla buona strada per aggiornare tutta la legislazione per raggiungere il nostro obiettivo climatico entro la fine di quest'anno. L'attuale stato di avanzamento porterà le effettive ...: continua la conferenza dell'Onu sul clima Si discute anche dell'impatto dei jet privati, ... REPowerEUil cammino verso le fonti rinnovabili La Commissione europea vuole affrancarsi ... Cop27, Ue accelera su clima: riduzione dal 55 al 57% emissioni (ANSA) - SHARM EL-SHEIKH, 14 NOV - I quattro maggiori emettitori mondiali di gas serra (Cina, Stati Uniti, Unione Europea e India) stanno accelerando più del previsto ... Unit (Eciu), presentato alla ...Se per sicurezza energetica s'intende avere fonti per generare elettricità in quantità sufficiente, qualunque esse siano, oggi che viviamo un accelerato cambiamento climatico a causa delle fossili, ...