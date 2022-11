Con il furto miliardario di criptovalute Kim Jong-Un finanzia il suo pazzo regime

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) “Se Internet è come una pistola, gli attacchi informatici sono bombe atomiche”. La frase è da attribuire all’ex leader Kim-il, ma riflette una mentalità insita all’interno della famiglia imperiale che governa da decenni la Corea del Nord. Tutti, a partire da Kim Il Sung fino a suo nipote Kim-un, hanno dato grande importanza alla contraffazione, al contrabbando, al riciclaggio, e oggi all’hacking, come mezzo per arricchirsi ere le attività di uno Stato che altrimenti non potrebbe stare in piedi. Proprio l’ultimo dittatore della penisola ha capito che l’informatica – se utilizzata in certi modi – è un ottimo strumento per aumentare la credibilità di uno Stato come potenziale minaccia e per aggirare le sanzioni occidentali. Non è proprio l’aspirazione di tutti, ma per la dinastia Kim essere considerati un pericolo può ...