(Di martedì 15 novembre 2022). Un braccio e un dito rotti, costole incrinate, contusioni varie per unadi 40. È questo l’esito di un’aggressione per rapina avvenuta nella serata di lunedì (14 novembre) allaautolinee di. Vittima undella compagnia Arriva Italia, picchiato da un 22enne nordafricano residente in Val Seriana. Il giovane, ubriaco e probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è salito sul pullman un paio di fermate prima della. Una volta sul mezzo ha cominciato a importunare l’e, parecchio alterato, ha rotto il dispenser dell’igienizzante. Arrivati a, il 22enne è sceso dal bus e lo stesso ha fatto l’. Pochi minuti dopo l’aggressione: il giovane ...

BergamoNews.it

Il figlio lavorava da circa due anni comeper la ditta Ortotecnic Srl di Bergamo, ... ex strada statale 671, nel tratto di Albino in direzione di. Avrebbe viaggiato a velocità sostenuta ...Il figlio lavorava da circa due anni comeper la ditta Ortotecnic Srl di Bergamo, ... ex strada statale 671, nel tratto di Albino in direzione di. Avrebbe viaggiato a velocità sostenuta ... Clusone, autista aggredito e rapinato in stazione: 40 giorni di prognosi