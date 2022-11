Calcio e solidarietà allo Stadio San Vito Gigi Marulla

(Di martedì 15 novembre 2022)e solidarietà in occasione di ogni gara il Cosenzadà il benvenutoSanalle associazioni di volontariato. Ieri sugli spalti la Polisportiva Olympia, lâ??associazione Alt, lâ??associazione Endas e i gruppi delle case famiglia â??CASA SERENAâ?, â??SASâ?, â??Lâ??ARCAâ?, â??CO.GI ASâ?.  Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dSport Italiano.

Cosenza Calcio

