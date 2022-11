Bimbo di due anni trovato morto nel suo letto | probabile malore

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) Muoredi duedalla mamma nel; è l’epilogo di una storia terribile che arriva da Genova. Teatro, Casa Raphael: una comunità di accoglienza gestita dalla Prefettura e dall’associazione Ce.sto in via Byron dove la famiglia avevarifugio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina che aveva rovesciato in Europa milioni di profughi. La scoperta del corpo del piccolo ha colpito al cuore la piccola comunità come raccontano in un post i gestori della struttura. “Apprendere la notizia ha gettato un pesante velo di tristezza su tutti noi – scrive il Ce.sto sulla sua pagina facebook – L’accoglienza, che pratichiamo da, è molto più di una parola, è un lavoro complesso e intenso, dove professionalità, umanità, competenze ed empatia si ...