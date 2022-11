Basket femminile | Eurolega 2022-2023 | Schio batte il Basket Landes grazie a un grande terzo quarto

(Di martedì 15 novembre 2022) Grandissima vittoria esterna pernella quarta giornata dell’. All’Espace Francois Mitterrand di Mont-de-Marsan (Francia) le ragazze di Georgios Dikaioulakos prendono il largo nel, gestiscono il finale e sconfiggono con un netto 58-78 ila questa affermazione la compagine veneta sale momentaneamente in testa del gruppo B con tre successi in quattro sfide.parte forte e con la coppia Mabrey-Howard si porta rapidamente sul 7-0. La squadra di casa non ci sta e reagisce subito accorciando fino al -1 (9-10), ma subito dopo il gruppo di Dikaioulakos accelera nuovamente e riesce a chiudere il primo ...

Lino Lardo è il nuovo allenatore della Passalacqua Ragusa. L'attuale commissario tecnico della nazionale femminile di basket subentra a Mirco Diamanti per dare una svolta ad una stagione che la società biancoverde considera ancora più che possibile. Per questo non ha lesinato un ulteriore sforzo ...