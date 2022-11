Agenzia ANSA

...Procura di Roma hail rinvio a giudizio di due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell'Onu, per la vicenda legata alla morte dell'ambasciatore italiano Luca...... coordinati dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo , hannoe ottenuto dal gip del tribunale di Catania, Carla Aurora Valenti , la misura cautelare nei confronti di, detenuto per ... ++ Attanasio: chiesto processo per due dipendenti Onu ++ - Ultima Ora Roma, 15 nov. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell'Onu, indagati per la vicenda legata alla ...In riviera Calo dello 0,3 per cento delle imprese attive tra gennaio e settembre rispetto allo stesso periodo del 2021. Il settore che cede di più è quello ...