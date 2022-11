ATP Finals 2022 | Rublev | “La vittoria odierna dimostra quanto sia cresciuto | grandissima partita”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Il tennista russo, Andrey, ha commentato il successo conquistato contro il suo connazionale, Daniil Medvedev. Queste alcune sue dichiarazioni: E’ stata la migliorgiocata contro Medvedev, soffrendo nei momenti giusti come nel primo set. Questoperòsonoin molte cose”. Infine sulla firma alla telecamera afferma: “Non ho molto da aggiungere, scrivendo sulla telecamera tantissime persone del mondo avranno ricevuto il messaggio di pace. E’ stato per me automatico pensare alle famiglie in maggiore difficoltà, invocando ad alta voce la pace”. SportFace.