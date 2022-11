Assalto alla Cgil | l’imputato Castellino presenta il suo movimento alla Camera Pd | “Fontana tuteli la dignità dell’Istituzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Parlerà, nonostante sia al momento imputato per l’del 9 ottobre del 2021 a Roma. È previsto per mercoledì alle ore 14 l’intervento di Giuliano, ex leader di Forza nuova, che presenterà ilpolitico Italia libera, lanciato assieme all’avvocato Carlo Taormina. Lo conferma Francesco Gallo, deputato di Sud chiama Nord, ildell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Gallo spiega di aver prenotato la sala per le conferenze stampa di Montecitorio “rispondendopreghiera del professor Taormina”. “Non ho fatto salti di gioia – racconta il deputato siciliano – quando nella lista con una decina di partecipanti ho visto ...