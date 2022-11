Ultime Notizie – Reddito cittadinanza | Tridico | “Basta bugie su divani | senza c’è solo Caritas”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sul frontedi, “da aprile 2019 a oggi hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità 2,24 milioni di nuclei familiari per un totale di oltre 5 milioni di persone, con un importo medio Rdc-Pdc (e pensione di) attualmente di circa 550 euro per nucleo e una spesa totale di circa 8 miliardi l’anno. Circa il 20% dei percettori già lavorava, con guadagni minimi, fin dall’inizio della misura e non ha smesso di farlo, anzi ha aumentato la propria offerta sul mercato, come abbiamo rilevato nell’ultimo rapporto annuale Inps. Un dato sufficiente a rilevare che ilnon incentiva a stare sul divano”. Lo afferma in un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’ il presidente dell’Inps, Pasquale. “I dati – aggiunge – mostrano che il programma del ...