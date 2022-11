“Telecomando io!” | cosa vale davvero la pena vedere stasera in Tv

Leggi su tvzap

(Di lunedì 14 novembre 2022) “io!”,lanon perdersiin Tv? La nuova rubrica di «TvZap» nasce con lo scopo di far trascorrere a voi lettori/spettatori una serata piacevole da soli, in compagnia, con famiglia o amici, davanti al televisore. Soltanto tre opzioni, proprio come i desideri che può esaudire il genio della lampada di Aladino. Tra fiction, serie tv, talk show, film e documentari, eccoci sentiamo di consigliarvi, lunedì 14 novembre 2022. Leggi anche l’articolo —> “io!”lain Tv C’è un vecchio modo di dire in lingua maltese che tradotto ...