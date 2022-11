(Di lunedì 14 novembre 2022) Ricordo che quand’ero bambino la maestra un giorno entrò in classe raccontando, con l’allegria di chi sta dicendo dell’arrivo di un cuginetto lontano, che era nato il bambino numero tre. Erano gli anni ’60 e nessuno degli scolaretti in grembiule e fiocco blu aveva la più pallida idea di cosa potesse significare quel numero con nove zeri dietro. Del resto l’Italia tutta era presa da una certa allegrezza proiettata verso il sol dell’avvenir e noi cominciavamo ad assaggiare la demografia partendo dal boccone più dolce. Chissà perché poi, si pensava che ad essere così tanti nel mondo era una cosa buona: ci si faceva compagnia. O forse era solo un cascame antropologico della cultura contadina: più gente, più braccia da lavoro. Chissà. Son passati alcuni decenni ed eccoci qua: siamo. A guardarla coi numeri degli anni ...

Formiche.net

Se la buttiamo sull'artistico dobbiamo citare Tiziano, Tiepolo, Veronese, autori 'preclari' che rappresentarono il rapimento di Europa, la bellissima principessa nipote del re di Tiro, città fenicia (...Siamo onesti: se mandiamo al potere la Destra/Destra che cosa ci aspettiamo che faccia Reading di poesie in piazza per declinare tutto il catalogo del politically correct in forma di rosa Suvvia! ... Phisikk du role - Dal 15 novembre 2022 otto miliardi di esseri umani sulla terra