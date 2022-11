La Stampa

Leggi anche › Il look del giorno, come trasformare il maxi maglione in unabito Come ... Un paio di comodi boots imbottiti o delle mulesda indossare con i calzini lo rendono perfetto ...Sostanzialmente, unatax per tutti ma applicata ad una piccola parte di reddito, che corrisponde a quello "aggiuntivo" (incrementale) rispetto a quello maggiore nell'ultimo triennio (tra ... Mini-flat tax e quota 102 per le pensioni: il piano di Giorgetti per arginare Salvini Fisco: la mini Flat Tax La parola d’ordine del governo Meloni sarà la Flat Tax in forma mini, con l’aumento da 65mila a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi, che va verso un regime agevolato ...Mentre il Governo è al lavoro sulla manovra fiscale i neo sottosegretari leghisti all’economia e al lavoro, Federico Freni e Claudio Durigon, illustrano quali sono le idee del Carroccio su due temi ce ...