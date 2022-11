Ke Huy Quan | per la star di Indiana Jones | la Hollywood degli anni ' 80 è stata rifiuti e ruoli stereotipati

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 novembre 2022) Durante una recente intervista Ke Huy(Jonathan Ke) ha raccontato della sua carriera, del successo in giovane età e delle difficoltà nel trovareappetibili nella'80. Nel corso di una recente intervista con The Guardian, Ke Huy(Jonathan Ke) ha parlato della sua carriera e delle difficoltà con cui ha dovuto scontrarsi, specialmente dopo il successo in giovane età. Anche se è passata una vita dado lo abbiamo visto nel ruolo di Shorty ine il tempio maledetto, l'attore ricorda bene quel periodo della sua vita. Dopo il ritorno sotto ai riflettori con Everything Everywhere All at Once e il coinvolgimento nella seconda stagione di Loki, ...