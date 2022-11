Gioacchino compie 100 anni | la figlia gli regala una notte speciale allo strip club

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per il compleanno di suo padre, il 100°, ha voluto fargli un regalo davvero, realizzando il desiderio dell'anziano padre.Poma , per tutti Jack, ha festeggiato i suoi primi 100 ...

Per il compleanno di suo padre, il 100°, ha voluto fargli un regalo davvero speciale, realizzando il desiderio dell'anziano padre.Poma , per tutti Jack, ha festeggiato i suoi primi 100 anni nello strip club The Lodge , a Dallas , città del Texas . L'uomo - di probabile origini italiane - è stato circondato da bellezze ...