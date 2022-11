Garanzini | “Napoli in vetta | se si dovesse smarrire la Juve è pronta”

Se ildovesse rallentare. Ne scrive su La Stampa Gigiche in questa stagione - come e più di altri - ha ricoperto di elogi la squadra di Spalletti. Lassù, ma proprio lassù per gioco ......8 Db Roma 23/10/2022 - campionato di calcio serie A / Roma -/ foto Daniele Buffa/Image ...tenere in campo Osimhen che poi lo ha premiato con un grandissimo gol ( alla Gigi Riva scrive...Direttamente sulle pagine de "La Stampa", Gigi Garanzini commenta così la lotta per il titolo in Serie A: "Se il Napoli strada facendo si dovesse smarrire, come in ...Luigi Garanzini, giornalista italiano, è intervenuto per esprimere il suo parere sul momento del Napoli in questa stagione ...