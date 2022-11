G20 | il ministro degli Esteri russo Lavrov ricoverato in ospedale Ma Mosca smentisce | “E’ in albergo”

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Giallo al G20 in Indonesia. Secondo quanto riferito dalle autorità indonesiane, ilSergejè statoina causa di un problema di salute dopo il suo arrivo per il vertice del Gruppo del G20 a Bali, in Indonesia. Tre persone, funzionari del governo e medici indonesiani, che hanno rifiutato di essere identificate in quanto non autorizzate a discutere la questione pubblicamente, hanno detto all’Associated Press chesi trovaper un problema cardiaco. Notizia che peròha smentito poco dopo: “Una fake news. È ined è pronto per il summit”, ha detto la sua portavoce Maria Zakharova. Il governatore di Bali aveva però ...