Concorso Atac per ‘reclutare’ autisti | oltre 2 000 candidati per 350 posti

(Di lunedì 14 novembre 2022). Un vero e proprio successone per ilmesso in atto per reclutare nuoviche dovranno inevitabilmente cimentarsi con le selvagge strade romane – se assunti – a bordo dei loro mezzi pesanti adibiti al trasporto persone. Un lavoro difficile, delicato e dalla grande responsabilità. Ma, nonostante questo, c’è stato negli ultimi giorni un vero e proprio boom di richieste per potersi mettere alla prova in questo mondo professionale. Di fatto, secondo il resoconto ufficiale di, sarebbero2000 iche si sono iscritti alper diventare autistaa Roma. Considerando i concorsi passati, certamente si tratta di numeri da record per questa nuova campagna di ...

ilmessaggero.it

... di certo non passata inosservata, di Roma Tpl , l'azienda che gestisce per conto di(Agenzia ... leggi ancheministero della Cultura, bando da 518 posti requisiti, prove e come partecipare ...Antonio Mallamo, il Presidente dispa, Dott. Giovanni Mottura, e i rappresentanti del Comitato ... È previsto, inoltre, di bandire undi progettazione e idee che consentirà di integrare ... Atac, boom di candidati al concorso per autisti: oltre 2000 iscritti per 350 posti Sono oltre 2000 candidati iscritti al concorso per diventare autista Atac a Roma. Numeri da record per la nuova campagna di assunzioni destinata a contrattualizzare 350 nuovi autisti che ...Concorso Atac. Un vero e proprio successone per il concorso Atac messo in atto per reclutare nuovi autisti che dovranno inevitabilmente cimentarsi con le selvagge strade romane – se assunti – a bordo ...