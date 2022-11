Come affrontare l’età dei tempi supplementari

Via Sarfatti 25

Nove milioni di italiani oltre i 70 anni. Il geriatra Roberto Bernabei spiega l'importanza dei legami, del lavoro, della cura di sé 'A tutti noi è stato dato, rispetto a mezzo secolo fa, un extratime ...... 'Il coronavirus Sars - CoV - 2 è ancora tra noi e c'è una questione urgente da: ...le donne in gravidanza. Questo non dovrebbe mai succedere', ha concluso. FOTOGALLERY Ansa/IPA ... Via Sarfatti 25 - Come affrontare il crypto winter - Opinioni Il Fondo Monetario Internazionale presenta al G20 un quadro più difficile di solo un mese fa, quando aveva presentato il World Economic Outlook.Per riscaldare la casa in modo efficiente e risparmiare, sono diverse le soluzioni e i suggerimenti convenienti, come spieghiamo nei paragrafi seguenti.