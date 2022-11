Buffon | «Il Napoli sta facendo qualcosa di prodigioso»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) Appuntamento a Roma questo pomeriggio per numerose sera del mondo del calcio, impegnate nella partita della Pace. Un’incontro fortemente voluto da Papa Francesco per la pace nel Mondo. Fischio d’inizio alle 17.15 all’Olimpico, dove sono scesi in campo tanti campioni come Fabio Cannavaro, Gianluigi, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo, Vincenzo Iaquinta, Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti e Roman Weidenfeller, Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo, e Diego Maradona junior, a cui si sono aggiunti: Nicolas Burdisso, Antonio Di Natale, Nicola Legrottaglie, Zé Maria, Ricardo López Felipe, Paulo Futre, Bruno Alves, Roberto Tucu Pereyra, Pablo Zavaleta, Shota Arveladze, Hugo Almeida, Gökan Inler, Fabio Galante, Antonio Benarrivo, Alejand Chori Dominguez, ...