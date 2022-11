Zeman | «Juventus? Da bambino tifavo per loro Calciopoli è iniziato prima del 2006 E l’Inter…»

(Di domenica 13 novembre 2022) Zdenek, allenatore a Foggia nell’ultima esperienza, ha parlato dell’uscita della sua autobiografia e del calcio italiano Zdenek, allenatore a Foggia nell’ultima esperienza, ha parlato dell’uscita della sua autobiografia e del calcio italiano. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: SACCHI – «Per lui il calcio era ossessione per me è divertimento. Lui ha avuto la fortuna di allenare il grande Milan, mentre io delle buone squadre ma non competitive per lo Scudetto. Ma resta il fatto che contro di lui non ho mai perso». DOPING – «La Wada dice che in Italia è in percentuale il Paese dove si fa più uso di doping. Qualche numero lo avrà no? Io quando parlavo di farmaci ai tempi è perché avevo notizie. Ora non le ho, anche se mi sembra strano…». MONDIALE – «Brasile o Argentina possono vincerlo».– «Da ...

