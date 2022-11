Osimhen ancora di testa | in Europa solo un bomber meglio di lui | il dato

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti trova la sua undicesima vittoria consecutiva in campionato contro l’Udinese. Vittoria che arriva con non poca sofferenza considerando i due gol segnati nelle ultime battute di gioco dalla formazione bianconera. Altri tre punti che si aggiungono al bottino e che consentono alla squadra di chiudere con serenità questo primo capitolo di Serie A. Nuovo Napoli, nuova forza Un Napoli rinnovato, ringiovanito e che agli albori del campionato sicuramente si presentava in maniera differente rispetto a ciò che sta mostrando oggi. Una squadra che ha detto addio alle sue colonne portanti e che, con la maestria di chi si è saputo muovere tra i meandri del calciomercato, ne ha acquisito di nuove, non di minor conto. FOTO: Getty Images,Kim al posto di Koulibaly, Kvaratskhelia al posto di Insigne, un grande Victor ...