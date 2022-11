Milan | Maldini | Scudetto? Ci crediamo L’anno scorso avevamo 7 punti dall’Inter | poi abbiamo vinto' '

(Di domenica 13 novembre 2022) Paolo, direttore sportivo del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "E' un risultato importantissimo perché avrebbe cambiato i due mesi di sosta per il Mondiale e la preparazione. Sono tredi sacrificio. -afferma- La classifica parla chiaro,duein meno del. Il Napoli ha fatto cose incredibili. E’ soprattutto merito loro, noi siamo in linea con. A Cremonainterpretato male la partita. Per il resto non si può dire niente, siamo agli ottavi dui Champions con giocatori ancora da recuperare. Bisogna tenere lo spirito e l’entusiasmo che ci ha fatto vincere ...

