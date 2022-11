LIVE Superbike | GP Indonesia 2022 in DIRETTA | partiti | comincia gara-2 a Mandalika!

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 giri: Errore in partenza per Michael Ruben Rinaldi, sceso fino alla tredicesima posizione. -21 giri: Jonathan Rea sorpassa Razgatlioglu! Grande inizio per il britannico. -21 giri: Partenza perfetta per Toprak Razgatlioglu che mantiene la prima posizione in curva 1; Bautista prima sorpassa Locatelli poi va lungo e finisce alle spalle dell’azzurro.-2 DEL GP DIDELLA! 6.28il giro di ricognizione a Mandalika, 68°C la temperatura del circuito; ormai ci siamo, sta per partire-2! 6.25 Toprak Razgatlioglu proverà senz’altro a vincere e a concludere il “tris perfetto” in, è lui il pilota da battere; per mantenere aperti i giochi dovrà ...

7.18 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa Diretta. Appuntamento domani mattina nella notte italiana per una nuova giornata tutta da seguire. 7.15 Buona prova per Locatelli e Rinaldi. Quinto posto per il lombardo, quarto per il ... Superpole Race Ore 3.50: post gara Ore 4.55: Race 2 Supersport Ore 6.15: pre - gara Ore 6.30: Race 2 Ore 7.05: post gara Lo spagnolo, dopo il secondo posto in gara-1 a Mandalika, avrà il secondo match point nella Superpole Race e in gara-2. Alvaro Bautista è a un passo dalla conquista del titolo in Superbike. Dopo il secondo posto in gara-1 della tappa in Indonesia, penultima stagionale prima del gran finale in Australia, lo spagnolo ...