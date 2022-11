Juve - Lazio 3 - 0 diretta | doppio Kean e Milik | Allegri scavalca Sarri

La Juventus batte la, grazie a una doppietta di Kean (migliore in campo) e al gol di Milik, e si porta al terzo posto in classifica scavalcando proprio la squadra allenata da Sarri. Ecco tutti i voti del posticipo ...Nella ripresa, al 54', ribadisce in porta dopo la respinta del portiere dellasul sinistro di Kostic, finalizzando un'azione avviata da un gran recupero di Milik su Cataldi. Proprio il polacco ...Torino, 13 nov. - (Adnkronos) - Con una doppietta di Kean e un gol di Milik la Juventus sconfigge 3-0 la Lazio nel posticipo della 15/a giornata si Serie A, infilando la sesta vittoria di fila in ...Che Milinkovic-Savic sia un sogno della Juventus da tempo non è una novità, che i tifosi approvino tantomeno. All'Allianz Stadium con la Juventus in vantaggio per 2-0 grazie ...