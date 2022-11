Iran | prima condanna a morte dopo le proteste per la morte Mahsa

Agenzia ANSA

In Iran è stata decisa la condanna a morte dopo le "rivolte" esplose in seguito alla morte di Mahsa Amini, la ventenne arrestata e poi deceduta perchè non indossava correttamente il velo. Secondo il verdetto del tribunale di Teheran, che ha emesso la condanna a morte, l'uomo è stato ritenuto colpevole di "aver appiccato il fuoco a un edificio governativo" e per aver cospirato contro il Paese.