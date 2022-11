Il Covid si infiltra pure al GF Vip | malore e focolaio di positivi

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilsta mettendo e a rischio la programmazione del “Grande fratello Vip”. Unaccusato da Patrizia Rossetti nelle scorse ore ha portato alla scoperta del primo contagio nella ‘Casa' e, a seguire, ulteriori tamponi hanno evidenziato altri vip contagiati. Al momento risultanoquattro concorrenti, ma non è escluso che nelle prossime ore il numero dei contagiati aumenti. Ma torniamo alla Rossetti: già durante la puntata di giovedì scorso Patrizia aveva lamentato un generale malessere; poi, nelle ore successive, era insorta anche la febbre che, nelle prime ore di sabato mattina, ha costretto la concorrente a lasciare la ‘Casa' per sicurezza. "Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato il ‘Grande Fratello Vip'. Rientrerà appena possibile", aveva fatto sapere la produzione attraverso una nota ...