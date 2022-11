Gf Vip 7 | anche Pamela Prati positiva al Covid | “Non mi sento bene | spero di riprendermi”

Leggi su isaechia

(Di domenica 13 novembre 2022)è risultataal. La showgirl, eliminata nella puntata di giovedì, dopo gli aggiornamenti sullo stato di salute dei suoi ex coinquilini è corsa a fare il tampone. Nonostante il primo risultato fosse stato negativo,ha deciso di rifarlo in quanto è stata male nella notte. L’esito questa volta è stato inclemente. Le sue parole su Instagram: Cari Amici, Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo.dipresto perché non mie, non avendo mai avuto il...