“Amici 2022” | Belen sorprende un cantante ma confessa | “Stefano è geloso”

(Di domenica 13 novembre 2022)è tornato con un nuovo appuntamento della domenica pomeriggio, che ha riservato grandi sorprese agli allievi della scuola più famosa della tv. Maria De Filippi ha infatti aperto la puntata con un’ospite speciale, che ha lasciato a bocca aperta lo studio. Si tratta diRodriguez, che è stata accolta dal pubblico con un boato, tra urla e applausi., arrivaRodriguez: la sorpresa per Wax Lo speciale della domenica pomeriggio disi è aperto con una grande sorpresa. Maria De Filippi ha voluto stupire uno degli allievi della scuola di talenti, ospitando in studioRodriguez. Durante la settimana Wax aveva mostrato un certo interesse per la bella showgirl argentina, che si è presentata lasciando il pubblico a bocca aperta. Quello a rimanere senza fiato è stato ...

Nel mio animo era uno scherzo tracari quali eravamo. Altrimenti mi sarei immediatamente scusato'. Ma se quel video non fosse diventato di dominio pubblico, è anche certo che non sarebbe ...La comunità di Riva Ligure si è stretta questo pomeriggio attorno alla famiglia e aglidi Leonardo Franza , morto a soli 20 anni nella tragica esplosione nell'appartamento di Molini di Triora lo scorso 31 ottobre. Fuori dalla parrocchia l'appuntamento per dare l'ultimo saluto a ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Guida (semiseria) al risparmio energetico. Dall'uso degli elettrodomestici al riscaldamento in casa. Con una sola certezza: gli amici, ad alleggerire le bollette di gas e elettricità, sono sempre più ...