Ternana-Brescia in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) E’ tutto pronto al Rigamonti per, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di: ecco tutte le varie informazioni sulla, l’, latv e lodell’incontro. La compagine umbra non vince da ben tre turni ed ha bisogno di tornare al successo per restare nelle primissime posizione della classifica e sognare in grande. Le Rondinelle, dal loro canto, non vincono da oltre un mese e sperano di fare uno scalpo molto importante al Rigamonti per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 12 novembre alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre lo ...