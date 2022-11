Milan | guaio per Messias | ballottaggio Krunic-De Ketelaere sulla trequarti

Ilche inciampa più del lecito genera critiche e apre riflessioni. Tra i problemi che spiccano ...tutt'ora non risolto. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in ...PEGGIOR DIFESA ESTERNA L'altro grossoper Inzaghi è quello delle reti al passivo: sono già ... l'Atalanta (16/18), la Roma (16/21), la Lazio (14/18), il(11/18) e l'Udinese (11/18); 9 li ...Sull'asse Liverpool-Milano si snodano due affari di mercato che fanno felice Paolo Maldini ma non Beppe Marotta ...I piani di mercato del Milan potrebbe finire per complicarsi a causa di un grande ex: il futuro di Donnarumma inguaia i rossoneri.