(Di sabato 12 novembre 2022) L'azzurro partecipa al Championship Tour di WorldLeague fra Hawaii, Portogallo e Australia lungo la via per la qualificazione ai giochi. Gira il mondo per il suo sport da quando aveva 11 anni. La sua storia anche in due documentari

Vanity Fair Italia

... con il team di designer che si misero al lavoro su questo modello che all'epoca era guidato da. La carrozzeria fu realizzata da Scaglietti, prima in vetroresina e poi in acciaio. ...... Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco ... Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario, ... Leonardo Fioravanti: «Parigi 2024 Per noi del surf sarà Tahiti e non vedo l'ora di arrivarci» Anghiari, fino al prossimo 8 marzo, anima il centro storico con decine di opere raffiguranti l’immagine femminile ...(ANSA) - ANGHIARI, 05 NOV - Anghiari, borgo medievale toscano celebre per la battaglia campale nel Quattrocento tra fiorentini e milanesi dipinta da Leonardo diventa ora ... avanti dallo scultore ...