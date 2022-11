La Repubblica delle banane. Su Camera con Vista su La7

E' questo lo scenario tratteggiato dall'ultimo sondaggio realizzato da Demos per. ...3 per cento nella rilevazione (oltre un punto e mezzo in più rispetto al risultatoPolitiche) e si '...Roma, 12 novembre 2022 Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenzia VIsta e in onda su La7 la Domenica alle 09.40. I ...In Azerbaijan occidentale, Kurdistan iraniano e Sistan-Balucistan si contano centinaia di morti. Dispiegato in massa le forze di sicurezza, censura quasi ...La stretta dovrebbe ripartire proprio dai provvedimenti firmati dal tandem Salvini-Piantedosi al Viminale, in parte bocciati dalla Consulta, poi superati dal ...