Kherson liberata | bandiere ucraine e selfie con i soldati

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) La città di, in Ucraina, festeggia la liberazione dall'occupazione russa mentre il giornalista di Sky News, Alex Rossi e il suo team, sono i primi ad arrivare sul luogo per documentare la notizia. Un momento di gioia estrema, le lacrime agli occhi delle persone e ledell'Ucraina sbandierate in mezzo alla strada. Dopo ie i festeggiamenti la regione cerca di tornare a una sorta di normalità. Generi di prima necessità iniziano ad arrivare ama mancano cibo - tra cui il pane - e medicinali. Ad annunciarlo è stato Roman Golovnya, assistente del sindaco. Attualmente, ha aggiunto, nella città risiedono 70-80mila persone, a fronte di una popolazione, prima della guerra, di circa 320mila abitanti.