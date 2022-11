Basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | la Georgia ai raggi X Shengelia pericolo numero 1 | attenzione a McFadden e Shermadini

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo la sconfitta casalinga di ieri contro la Spagna (all’overtime per 84-88), gli azzurri torneranno in campo lunedì sera alle ore 19:00 per disputare un’altra partita valida per leai. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco, momentaneamente secondi nel girone L con cinque successi e due sconfitte, sfideranno laa Tbilisi per cercare il riscatto immediato. Andando ad analizzare la rosa avversaria, salta ovviamente subito all’occhio la presenza di Tornike, autore di ben 27 punti e 11 rimbalzi nella vittoria di ieri contro l’Islanda. L’ala grande della Virtus Bologna è tornato a giocare recentemente dopo un inizio di stagione ai box a causa di un infortunio e lunedì proverà a mettersi in mostra anche contro l’Italia.non sarà però solo. ...

... 4.454.000 spettatori e il 28.1% di share; Canale 5 " Quo vado: 2.094.000 spettatori e l'11.8% di share; Rai Due " Italia - Spagna valevole per leai Mondiali 2023 di: 594.000 ...... per i Mondiali d'inverno, si fermano tutte le squadre di club, nell'Eurolega continua lo ...un Mondiale in cui non ci sarà la Grecia perché non può schierare Antetokounmpo nelle. ...La partita – valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali – è finita 88-84 per gli ospiti dopo un tempo supplementare. In panchina al fianco dell’allenatore Gianmarco Pozzecco anche un altro ...I miei ragazzi hanno giocato con il cuore davanti ad un pubblico fantastico. Chi ha guardato la partita in tv ha sicuramente pensato che il basket è uno sport bellissimo. Ora ricarichiamo le pile e ...