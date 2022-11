Viareggio | malore dopo la rapina | muore ristoratore 64enne

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Undi, Alberto Biancalana, 64 anni, è mortoessere stato colto da unin seguito ad unaavvenuta ieri sera poco intorno alle 22.30 nella frazione di Torre del Lago. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava all’interno del suo locale, il ristorante ‘Elefante marino’, al momento delladove è stato vittima di un arresto cardiaco. Sottoposto ad una serie di tentativi per rianimarlo, ilè poi stato trasferito d’urgenza all’Opa di Massa, ospedale specializzato nelle patologie cardiache, dove però è arrivato già morto. Indagini in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

