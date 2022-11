Ultim’ora tegola per Pioli | il giocatore è in dubbio per Milan-Fiorentina

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non ci sono buone notizie in casa: durante la seduta odierna di allenamento, Junior Messias si è fermato per un problema fisico. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante brasiliano ha interrotto la propria sessione per un problema muscolare. Foto: GettyMessias infortunio Le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di sabato, quandodovrà diramare la lista dei convocati per l’ultima partita dell’anno contro la. In caso di forfait, a sostituire Messias sarà uno tra Krunic e De Ketelaere, per completare il reparto offensivo a fianco di Brahim Diaz e Leao, in supporto a Giroud. Alice Bonora