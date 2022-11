Superbonus | Meloni | ' Con 110% buco di 38 miliardi | aiutava i ricchi' - Economia - quotidiano net

(Di venerdì 11 novembre 2022) La premier in conferenza stampa: 'Ora sarà per chi non si può permettere la ristrutturazione. Riapriamo alle unifamiliari, a patto che si tratti di prima casa e redditi medio - ...

...al 2023 il passaggio dal 110% al 90% per gli incentivi previsti dalper l'efficienza energetica. La decisione è arrivata nel corso del quarto consiglio dei ministri del governoe ...La premier in conferenza stampa: 'Ora sarà per chi non si può permettere la ristrutturazione. Riapriamo alle unifamiliari, a patto che si tratti di prima casa e redditi medio - ...La premier in conferenza stampa: "Ora sarà per chi non si può permettere la ristrutturazione. Riapriamo alle unifamiliari, a patto che si tratti di prima casa e redditi medio-bassi" ...Poco più di 9 miliardi di euro contro il caro energia. Il governo ha licenziato ieri sera l’atteso dl Aiuti quater, un provvedimento che - per usare le parole ...