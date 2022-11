Superbonus | Giorgetti “Misura costosa a beneficio di pochi”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'è stato ampio dibattito sul 110% e difendo la scelta di intervenire con il decreto legge La decisione di concentrare in modo selettivo a favore di redditi medio bassi è una scelta politica. Non si è mai visto nella storia del Paese unache costasse così tanto adi così. La decisione continua a favore di chi non si può permettere di ristrutturare la casa”. Così il ministro dell'Economia, Giancarlo, in conferenza stampa. “Non c'è nessun intervento retroattivo, è un intervento che ha a cuore gli interessi delle famiglie più bisognose e cerca di salvaguardare le condizioni di finanza pubblica. Unacalibrata che non toglie diritti acquisiti ma era necessaria “, ha aggiunto. Per il ministro, inoltre, “la cessione del credito d'imposta è una ...