Rottura definitiva | tsunami a Palazzo Meghan irremovibile | colpa di Carlo?

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sembrerebbe davvero vicina la fine del matrimonio tra il principe Harry eMarkle. Questione di settimane, il divorzio potrebbe essere annunciato nel 2023. Così come aveva previsto la dama di compagnia e astrologa delle Regina Elisabetta all'indomani delle nozze della coppia nel 2018. I motivi sono due da una partesospetta il tradimento del marito con Sara Anmeclin con la quale aveva avuto un'avventura nel 2017. L'ex attrice che allora già frequentava il principe avrebbe scoperto alcuni messaggi sul telefono di Harry con la modella oggi nutrizionista e influencer. Dall'altra parte Reteme le pericolose rivelazioni dell'autobiografia del figlio in uscita il 10 gennaio ed è pronto a riportare il suo secondogenito a Londra, lontano dalla moglie, che si è rivelata pericolosa per la monarchia.

Dopo l'ennesima - ma apparentementecon Sergio Cuevas (Miguel Brocca), Julia Maria Infante (Laura Ledesma) avrà necessariamente bisogno di un periodo di riposo. Per questa ragione, nelle prossime puntate italiane di ...Mi ritrovo in un ambiente che mi accoglie', ha aggiunto Moratti E sulla vicenda che ha portato allacon il centrodestra: 'Ho fatto una scelta che per me è stata molto dolorosa, una ...Dopo l'ennesima - ma apparentemente definitiva - rottura con Sergio Cuevas (Miguel Brocca), Julia Maria Infante (Laura Ledesma) avrà necessariamente ...Per Tomaso Trussardi a sancire la definitiva rottura con Michelle Hunziker è stato il chirurgo Giovanni Angiolini, con cui la showgirl ha avuto un flirt quest’estate a suon di effusioni hot, puntualme ...