Reginaldo e la sua vita in Serie C | al Picerno | «se non sudo la maglia | non mi sento bene»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022) Un racconto notevole e soprattutto molto particolare, compiuto da, 39 anni, ex attaccante della Fiorentina e ora in piena attività alsquadra lucana che milita inC. Alla terza puntata su Twitch de Lacasadic, il brasiliano ha rilasciato un’intervista sul suo passato e sul suo presente. Una dichiarazione di una certa importanza e sorprendente, ma non come la sua seconda giovinezza al: “Venivamo da un periodo dove non giocavamo male, ma non riuscivamo ad ottenere una vittoria. L’abbiamo ritrovata domenica dopo quella della seconda giornata contro il Foggia: serviva per dare più fiducia a tutti in vista della seconda parte del campionato. So quello che posso dare alla squadra. Credo che questo sia il girone più difficile, ma abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra contro chiunque. I ...