Agenzia ANSA

... difra Francia e Germania, di ritorno a una ancora maggiore attenzione alla politica interna rispetto alla politica estera". Lo ha affermato Romano, ex presidente della Commissione ...analizzerà il ruolo dell'Europa nell'attuale scenario internazionale, contrassegnato da una crescente. Un ruolo che può e deve tornare determinante nel costruire equilibri e condizioni ... Prodi, tensione Italia-Francia perché mancano le leadership - Ultima Ora "Nell'equilibrio Francia-Germania, l'Italia ha sempre svolto un serio ruolo di arbitro", e "la tensione degli ultimi giorni fra Francia ed Italia in fondo entra in questo momento di mancanza di leader ...Venerdì 11 novembre prende il via la quinta edizione della manifestazione, in programma fino al 26 novembre. Ospiti saranno l'ex presidente del Consiglio e l'artista dissidente russa che inaugura la p ...