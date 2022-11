Mondiali | Fifa corre ai ripari dopo polemiche | “Sorrisi e balli | in Qatar sarà la festa del calcio”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Poco meno di una decina di giorni e prenderanno il via i discussidi2022,infiniteche hanno colpito il Paese e la, dalle presunte violazioni dei diritti dei lavoratori all’ultima uscita a vuoto dell’ambasciatore Khalid Salman sull’omosessualità, per non parlare di quanto dichiarato da Blatter. Insomma, le premesse sono davvero pessime, anche se alla fine, probabilmente, tutto verrà meno quando comincerà il verogiocato. Ad ogni modo, la stessaprova are ai, e lo fa con la segretaria generale Fatma Samoura, che in una nota ha dichiarato: “Domenica 20 novembre 2022, gli occhi del mondo saranno puntati suluna ...

