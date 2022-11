Meloni | la Francia | i migranti e quell’imbarazzo tra cancellerie e giornali

(Di venerdì 11 novembre 2022) A Roma si dice (in maniera, come di consueto, piuttosto “icastica”): «nun se po’ sentì». Ed è precisamente questa la reazione – con l’aggiunta di uno sbigottito trasalimento – che ci assale di fronte alle dichiarazioni in conferenza stampa della p ... sul sito.

Muro diall'assalto della: il premier non si tiene Il giudizio di Cacciari è duro anche nei confronti del Pd, che sta dalla parte dellacontro l'esecutivo italiano: 'Sono solo ...Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, in merito alle tensioni con lasui migranti. sat/gtrPerché questo non c'è scritto in nessun accordo" ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulle tensioni con la Francia sui migranti. "Io su questo voglio ...“Tra Italia e Francia la ragione sulla questione migranti non sta da nessuna delle due parti”. È netto il giudizio di Massimo ...