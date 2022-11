Meloni | con superbonus buco di 38 mld | corrette le distorsioni

...una ulteriore tredicesima per i lavoratori per pagare le bollette" ha annunciato. Il Consiglio dei ministri di ieri Il governo, su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti , ha stanziato...L'ItaliaDraghi era leader europea. In 20 giorniè riuscita a metterla in isolamento". Per Sandro Gozi , eurodeputato di Renew Europe eletto in Francia, ora però il governo dovrebbe ...Superbonus, Meloni: "Con 110% buco di 38 miliardi, aiutava i ricchi" La premier in conferenza stampa: "Ora sarà per chi non si può permettere la ristrutturazione. Riapriamo alle unifamiliari, a patto ...La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, con a bordo 230 migranti, 57 dei quali bambini, è attraccata al porto militare di Tolone verso le 8.30 di questa mattina. I profughi sono stati ...